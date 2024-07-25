Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Решунов Григорий Павлович

Мать: Палагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чистяков Федор Алимпиевич

Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Палагея Алимпиевна

Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Алимпиевна

Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чистяков Иван Алимпиевич

Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна

Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Агрипина Алимпиевна

Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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