Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Решунов Григорий Павлович
Мать: Палагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чистяков Федор Алимпиевич
Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Палагея Алимпиевна
Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Алимпиевна
Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Симакова (Чистякова) Стефанида Алимпиевна
Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Агрипина Алимпиевна
Отец ребёнка: Чистяков Алимпий Михайлович
Смерть
Неизвестно