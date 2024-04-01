Каргаполова (Григорова) Марина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти23.01.1837
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Бракосочетание
После 18.01.1769
Рождение ребёнка
18.03.1775
Сын: Каргаполов Алексей Федоров
Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
29.01.1777
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов
Рождение ребёнка
25.08.1779
Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов
Смерть
23.01.1837
85 лет от старости