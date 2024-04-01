Каргаполова (Григорова) Марина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргаполова (Григорова) Марина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

23.01.1837

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Григоров Никита Отст. Плотник Драгун Д.Новопавловки Егоров

Мать: Григорова Мелания Васильева

Бракосочетание
После 18.01.1769

Муж: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1775

Сын: Каргаполов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
29.01.1777

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.08.1779

Сын: Кардаполов Иван Федоров

Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Каргаполов Петр Федоров

Отец ребёнка: Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов

Смерть
23.01.1837
85 лет от старости
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