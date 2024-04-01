Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргаполов Федор Казак Д. Новопавловской Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Каргаполов Семен Отст. Казак Д.Новопавловской Иванов

Мать: Каргаполова Екатерина Александрова

Бракосочетание
После 18.01.1769

Жена: Каргаполова Марина Никитина

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1775

Сын: Каргаполов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Каргаполова Марина Никитина

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
29.01.1777

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Каргаполова Марина Никитина

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.08.1779

Сын: Кардаполов Иван Федоров

Мать ребёнка: Каргаполова Марина Никитина

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Каргаполов Петр Федоров

Мать ребёнка: Каргаполова Марина Никитина

Смерть
Неизвестно
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