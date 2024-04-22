Дмитриев Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Леонид Сергеевич

Место рождения

Малые Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

05.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1950

Отец: Дмитриев Сергей

Мать: Мышева Анастасия Сергеевна

Малые Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1974

Сын: Дмитриев Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна Леонидовна

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Людмила

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