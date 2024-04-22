Дмитриев Леонид Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1950
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1950
Отец: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
26.10.1974
Сын: Дмитриев Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна Леонидовна
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Людмила