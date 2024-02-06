Дмитриева (Аксёнова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1974
Сын: Дмитриев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Дмитриев Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Дмитриев Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна Леонидовна
Отец ребёнка: Дмитриев Леонид Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно