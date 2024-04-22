Мышева (Мышева) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышева (Мышева) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1924

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Мышев Сергей Герасимович

Мать: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1950

Сын: Дмитриев Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Малые Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1957

Сын: Дмитриев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Канаш
Рождение ребёнка
11.03.1959

Сын: Дмитриев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница математики
Смерть
1999
Малые Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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