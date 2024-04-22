Мышева (Мышева) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
05.06.1950
Сын: Дмитриев Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
1957
Сын: Дмитриев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Канаш
Рождение ребёнка
11.03.1959
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница математики
Смерть
1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость