Дмитриев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1950
Сын: Дмитриев Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна
Малые Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1957
Сын: Дмитриев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна
Канаш
Рождение ребёнка
11.03.1959
Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно