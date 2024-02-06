Дмитриев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1950

Сын: Дмитриев Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна

Малые Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1957

Сын: Дмитриев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна

Канаш
Рождение ребёнка
11.03.1959

Сын: Дмитриев Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Мышева Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышева Анастасия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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