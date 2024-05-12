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Буторина Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1901

Дата смерти

10.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1901

Отец: Буторин Павел Яковлевич

Мать: Буторина Поладья

Рождение ребёнка
17.04.1927

Сын: Шумков Виталий Александрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович

Рождение ребёнка
05.08.1931

Дочь: Шумкова Малеина Александровна

Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович

Рождение ребёнка
24.01.1934

Дочь: Захарова Динаида Александровна

Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович

Рождение ребёнка
29.09.1938

Сын: Шумков Федор Александрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович

Рождение ребёнка
?.06.1940

Сын: Шумков Александр Александрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович

Смерть
10.06.1976

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