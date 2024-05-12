Буторина Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1901
Дата смерти10.06.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1901
Отец: Буторин Павел Яковлевич
Мать: Буторина Поладья
Рождение ребёнка
17.04.1927
Сын: Шумков Виталий Александрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович
Рождение ребёнка
05.08.1931
Дочь: Шумкова Малеина Александровна
Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1934
Дочь: Захарова Динаида Александровна
Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович
Рождение ребёнка
29.09.1938
Сын: Шумков Федор Александрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович
Рождение ребёнка
?.06.1940
Сын: Шумков Александр Александрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Федорович
Смерть
10.06.1976