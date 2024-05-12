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Буторин Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буторин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1901

Дочь: Буторина Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Буторина Поладья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Буторин Яков Павлович

Мать ребёнка: Буторина Поладья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Буторин Семен Павлович

Мать ребёнка: Буторина Поладья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Буторин Арефий Павлович

Мать ребёнка: Буторина Поладья

Смерть
Неизвестно

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