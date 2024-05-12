Буторин Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буторин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1901
Дочь: Буторина Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Буторина Поладья
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Буторина Поладья
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Буторина Поладья
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Буторина Поладья
Смерть
Неизвестно