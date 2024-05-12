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Буторин Семен Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Буторин Павел Яковлевич

Мать: Буторина Поладья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Буторина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Владимир Семенович

Мать ребёнка: Буторина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Виталий Семенович

Мать ребёнка: Буторина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Марфа

Смерть
Неизвестно

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