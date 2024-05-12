Буторин Семен Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Буторин Павел Яковлевич
Мать: Буторина Поладья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Буторина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Владимир Семенович
Мать ребёнка: Буторина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Виталий Семенович
Мать ребёнка: Буторина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторина Марфа
Смерть
Неизвестно