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Шумков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

24.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шумков Федор Васильевич

Мать: Чапурина Соломанья Семеновна

Рождение ребёнка
17.04.1927

Сын: Шумков Виталий Александрович

Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
05.08.1931

Дочь: Шумкова Малеина Александровна

Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
24.01.1934

Дочь: Захарова Динаида Александровна

Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
29.09.1938

Сын: Шумков Федор Александрович

Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна

Смерть
24.05.1940
Рождение ребёнка
?.06.1940

Сын: Шумков Александр Александрович

Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна

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