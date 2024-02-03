Шумков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти24.05.1940
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
17.04.1927
Сын: Шумков Виталий Александрович
Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
05.08.1931
Дочь: Шумкова Малеина Александровна
Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
24.01.1934
Дочь: Захарова Динаида Александровна
Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1938
Сын: Шумков Федор Александрович
Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна
Смерть
24.05.1940
Рождение ребёнка
?.06.1940
Сын: Шумков Александр Александрович
Мать ребёнка: Буторина Прасковья Павловна