Уткина (Пронина) Вера Андреевна
Место рожденияПетушки, Владимирская обл
Дата рождения23.11.1953
Дата смерти20.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1953
Отец: Пронин Андрей
Мать: Пронина Ольга
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
12.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
02.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Петушки, Владимирская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2021
Петушки, Владимирская обл