Уткина (Пронина) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Пронина) Вера Андреевна

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Место рождения

Петушки, Владимирская обл

Дата рождения

23.11.1953

Дата смерти

20.03.2021

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1953

Отец: Пронин Андрей

Мать: Пронина Ольга

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
12.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
02.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петушки, Владимирская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2021
Петушки, Владимирская обл
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