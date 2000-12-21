Пронина (Кузмина) Ольга
Место рожденияЕремеево, Тамбовская губерния
Дата рождения09.07.1917
Дата смерти21.12.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1917
Отец: Кузмин Степан
Мать: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1953
Дочь: Уткина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Пронин Андрей
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Галина
Отец ребёнка: Пронин Андрей
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Андрей
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Алексей
Отец ребёнка: Пронин Андрей
Петушки, Владимирская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Андрей
Смерть
21.12.2000
Петушки, Владимирская обл