Пронина (Кузмина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Кузмина) Ольга

Место рождения

Еремеево, Тамбовская губерния

Дата рождения

09.07.1917

Дата смерти

21.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1917

Отец: Кузмин Степан

Мать: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1953

Дочь: Уткина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Пронин Андрей

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Галина

Отец ребёнка: Пронин Андрей

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Андрей

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Алексей

Отец ребёнка: Пронин Андрей

Петушки, Владимирская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Андрей

Смерть
21.12.2000
Петушки, Владимирская обл
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