Логинова Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Логинов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Логинов Матвей Осипович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фадеичева Наталия Матвеевна
Отец ребёнка: Логинов Матвей Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно