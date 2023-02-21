Логинова Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Логинов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Логинов Матвей Осипович

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фадеичева Наталия Матвеевна

Отец ребёнка: Логинов Матвей Осипович

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Матвей Осипович

Смерть
Неизвестно
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