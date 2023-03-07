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Логинов Матвей Осипович

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Место рождения

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Осип

Мать: не указана

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Логинов Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Афанасьева

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фадеичева Наталия Матвеевна

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Афанасьева

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Евдокия Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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