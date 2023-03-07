Логинов Матвей Осипович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Логинов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фадеичева Наталия Матвеевна
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно