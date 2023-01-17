Фадеичева (Логинова) Наталия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Андреева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.1918
Сын: Фадеичев Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеичев Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно