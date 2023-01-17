Фадеичева (Логинова) Наталия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеичева (Логинова) Наталия Матвеевна

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Место рождения

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Логинов Матвей Осипович

Мать: Логинова Евдокия Афанасьева

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Андреева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.07.1918

Сын: Фадеичев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеичев Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Фадеичев Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеичев Алексей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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