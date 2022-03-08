Голицин Сергей Михайлович 06.04.1969 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицин Сергей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.04.1969, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицин Михаил Сергеевич08.09.1936 г.р.
Мать
Голицина (Козакова) Эльмира Ивановна28.02.1935 г.р.
Супруги
Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна14.07.1969 г.р.
Дети
Голицина Мария Сергеевна01.04.1992 г.р.
Голицина Дарья Сергеевна01.05.1996 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1969

Отец: Голицин Михаил Сергеевич

Мать: Голицина (Козакова) Эльмира Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
14.06.1991

Жена: Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.04.1992

Дочь: Голицина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.05.1996

Дочь: Голицина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.