Голицин Сергей Михайлович
мужской, родился 06.04.1969, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицин Михаил Сергеевич08.09.1936 г.р.
МатьГолицина (Козакова) Эльмира Ивановна28.02.1935 г.р.
Супруги
Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна14.07.1969 г.р.
Дети
Голицина Мария Сергеевна01.04.1992 г.р.
Голицина Дарья Сергеевна01.05.1996 г.р.
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Рождение
06.04.1969
Бракосочетание
14.06.1991
Рождение ребёнка
01.04.1992
Дочь: Голицина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.05.1996
Дочь: Голицина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна