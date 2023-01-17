Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1991
Рождение ребёнка
01.04.1992
Дочь: Голицина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Голицин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1996
Дочь: Голицина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Голицин Сергей Михайлович