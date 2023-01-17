Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицина (Карпова) Маргарита Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.06.1991

Муж: Голицин Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1992

Дочь: Голицина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Голицин Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1996

Дочь: Голицина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Голицин Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
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