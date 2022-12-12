Голицина (Козакова) Эльмира Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.02.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1960
Рождение ребёнка
24.11.1962
Дочь: Голицина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Голицин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
06.04.1969
Сын: Голицин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голицин Михаил Сергеевич