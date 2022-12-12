Голицина (Козакова) Эльмира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицина (Козакова) Эльмира Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.02.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.06.1960

Муж: Голицин Михаил Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1962

Дочь: Голицина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Голицин Михаил Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1969

Сын: Голицин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Голицин Михаил Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
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