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Куранова Марфа Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Большакова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

В семейном списке 1892 года 11 лет В семейном списке 1895 года 13 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Куранов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет В семейном списке 1895 года 10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Куранов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 3 лет В семейном списке 1895 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Куранов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Не сохранились метрические записи о рождении с января по 29 марта 1892 года В семейном списке 1895 года возраст 3 года
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.

Дочь: Куранова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Никита Петрович Семенов и казачка Пелагея Ивановна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 60 номер 103
Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.

Дочь: Куранова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Курской губернии крестьянин Василий Иванович Жеденев и казачка Александра Владимировна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 12 номер 12
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.

Дочь: Куранова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Андрей Иванович Жеденев и Зиновия Георгиевна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 35 номер 83
Смерть
Неизвестно
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