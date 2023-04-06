Куранова Марфа Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Большакова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
В семейном списке 1892 года 11 лет В семейном списке 1895 года 13 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
В семейном списке 1892 года 7 лет В семейном списке 1895 года 10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
В семейном списке 1892 года 3 лет В семейном списке 1895 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Не сохранились метрические записи о рождении с января по 29 марта 1892 года В семейном списке 1895 года возраст 3 года
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.
Дочь: Куранова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: мещанин Никита Петрович Семенов и казачка Пелагея Ивановна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 60 номер 103
Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.
Дочь: Куранова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: Курской губернии крестьянин Василий Иванович Жеденев и казачка Александра Владимировна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 12 номер 12
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.
Дочь: Куранова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Иванович
Восприемники: мещане Андрей Иванович Жеденев и Зиновия Георгиевна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 35 номер 83
Смерть
Неизвестно