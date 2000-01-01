Куранова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Марфа Павловна

Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14
Смерть
Неизвестно
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