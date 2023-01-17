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Большаков Андрей Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.01.1903 ст.

Жена: Большакова Наталья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Андрей Иванович Большаков - 22 лет холост Невеста: казачка Наталья Ивановна Куранова - 19 лет девица Поручители: мещанине Федор Павлович Попов, Андрей Васильевич Носков и Александр Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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