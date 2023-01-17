Большаков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1903 ст.
Жених: мещанин Андрей Иванович Большаков - 22 лет холост Невеста: казачка Наталья Ивановна Куранова - 19 лет девица Поручители: мещанине Федор Павлович Попов, Андрей Васильевич Носков и Александр Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно