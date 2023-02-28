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Куранова Валентина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.02.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898 ст.

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Марфа Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Курской губернии крестьянин Василий Иванович Жеденев и казачка Александра Владимировна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 12 номер 12
Смерть
Неизвестно
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