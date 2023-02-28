Куранова Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.02.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1898 ст.
Отец: Куранов Иван Иванович
Мать: Куранова Марфа Павловна
Восприемники: Курской губернии крестьянин Василий Иванович Жеденев и казачка Александра Владимировна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 12 номер 12
Смерть
Неизвестно