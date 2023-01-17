Куранов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1889
Отец: Куранов Иван Иванович
Мать: Куранова Марфа Павловна
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14
Смерть
Неизвестно