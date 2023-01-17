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Куранов Василий Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: Куранов Иван Иванович

Мать: Куранова Марфа Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список Астраханского казачьего войска 1-го Отдела, жителям Красноярской станицы Астраханской губернии на 1892 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1dop-d-14
Смерть
Неизвестно
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