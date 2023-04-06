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Василий Иванович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Иван Матвеев

Мать: Василиса (Васса) Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 11; №10 ревизии - 8
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1861

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1863

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1864

Дочь: Фекла Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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