Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Иван Матвеев
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 11; №10 ревизии - 8
Рождение ребёнка
01.01.1860
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
22.07.1861
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
24.05.1863
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
10.09.1864
Дочь: Фекла Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Яковлева
Смерть
Неизвестно