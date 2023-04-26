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Василиса (Васса) Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Матвеев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1844

Сын: Федор (в крещ. - Федосий) Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1848

Сын: Давид Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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