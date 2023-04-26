Василиса (Васса) Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
10.08.1844
Сын: Федор (в крещ. - Федосий) Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
19.06.1848
Сын: Давид Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно