Агафья Васильева
женский, родилась 06.02.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 03.08.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Иванович1841 г.р.
МатьПрасковья Яковлева1838 г.р.
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Рождение
06.02.1867
Отец: Василий Иванович
Мать: Прасковья Яковлева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.08.1867
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область