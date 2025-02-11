Агафья Васильева 06.02.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.02.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 03.08.1867, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Иванович1841 г.р.
Мать
Прасковья Яковлева1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1867

Отец: Василий Иванович

Мать: Прасковья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.08.1867
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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