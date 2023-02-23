Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1861

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1863

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1864

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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