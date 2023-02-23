Прасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1860
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1861
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1863
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1864
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно