Смородинова (Боева) Наталья Ивановна (Р.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинова (Боева) Наталья Ивановна (Р.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1893

Отец: Боев Иван Ильич

Мать: Боева Анастасия Осиповна

Рождение ребёнка
25.08.1935

Дочь: Черных Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Смородинов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Смородинов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Смородинов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Смородинов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смородинов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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