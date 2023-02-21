Смородинова (Боева) Наталья Ивановна (Р.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1893
Отец: Боев Иван Ильич
Мать: Боева Анастасия Осиповна
Рождение ребёнка
25.08.1935
Дочь: Черных Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Смородинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смородинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Смородинов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Смородинов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смородинов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно