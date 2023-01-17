Боева Анастасия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Боев Михаил Иванович (Р.С)
Отец ребёнка: Боев Иван Ильич
Рождение ребёнка
22.08.1893
Дочь: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)
Отец ребёнка: Боев Иван Ильич
Рождение ребёнка
10.10.1899
Дочь: Боева Пераскева Ивановна (Р.)
Отец ребёнка: Боев Иван Ильич
Рождение ребёнка
23.03.1902
Сын: Боев Захарий Иванович (Р.С.)
Отец ребёнка: Боев Иван Ильич
Рождение ребёнка
09.01.1905
Отец ребёнка: Боев Иван Ильич
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Боева Мария Ивановна (Р.)
Отец ребёнка: Боев Иван Ильич
Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Боева Ирина Ивановна (Р.С.)
Отец ребёнка: Боев Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боев Иван Ильич
Смерть
Неизвестно