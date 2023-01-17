Боева Анастасия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева Анастасия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Боев Михаил Иванович (Р.С)

Отец ребёнка: Боев Иван Ильич

Рождение ребёнка
22.08.1893

Дочь: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)

Отец ребёнка: Боев Иван Ильич

Рождение ребёнка
10.10.1899

Дочь: Боева Пераскева Ивановна (Р.)

Отец ребёнка: Боев Иван Ильич

Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Боев Захарий Иванович (Р.С.)

Отец ребёнка: Боев Иван Ильич

Рождение ребёнка
09.01.1905

Сын: Боев Иван Иванович (Р.)

Отец ребёнка: Боев Иван Ильич

Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Боева Мария Ивановна (Р.)

Отец ребёнка: Боев Иван Ильич

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Боева Ирина Ивановна (Р.С.)

Отец ребёнка: Боев Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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