Смородинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1935
Дочь: Черных Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)
Смерть
Неизвестно