Смородинов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1935

Дочь: Черных Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)

Смерть
Неизвестно
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