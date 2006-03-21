Черных (Смородинова) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Смородинова) Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

21.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: Смородинов Василий

Мать: Смородинова Наталья Ивановна (Р.)

Рождение ребёнка
1956

Сын: Иван

Отец ребёнка: Черных Петр Ильич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Николай

Отец ребёнка: Черных Петр Ильич

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Черных Петр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Петр Ильич

Смерть
21.03.2006
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