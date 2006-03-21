Черных (Смородинова) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1935
Дата смерти21.03.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: Смородинов Василий
Рождение ребёнка
1956
Сын: Иван
Отец ребёнка: Черных Петр Ильич
Рождение ребёнка
1959
Сын: Николай
Отец ребёнка: Черных Петр Ильич
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Черных Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Петр Ильич
Смерть
21.03.2006