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Черных Петр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1934

Дата смерти

01.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1956 г.р.
1959 г.р.
1968 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Иван

Мать ребёнка: Черных Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Николай

Мать ребёнка: Черных Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Черных Наталия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Наталия Васильевна

Смерть
01.05.1996
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