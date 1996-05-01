Черных Петр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1934
Дата смерти01.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Иван
Мать ребёнка: Черных Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Николай
Мать ребёнка: Черных Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Черных Наталия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1996