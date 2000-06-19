Шулаева (Седова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева (Седова) Екатерина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.04.1954

Дата смерти

19.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1954

Отец: Седов Николай

Мать: Седова Мария

Россия
Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Шулаев Николай

Отец ребёнка: Шулаев Александр Васильевич

Нижний Тагил, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1982

Сын: Шулаев Василий

Отец ребёнка: Шулаев Александр Васильевич

Снежинск
Смерть
19.06.2000
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Челябинская область, Россия
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