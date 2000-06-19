Шулаева (Седова) Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.04.1954
Дата смерти19.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1954
Отец: Седов Николай
Мать: Седова Мария
Россия
Рождение ребёнка
15.02.1980
Сын: Шулаев Николай
Отец ребёнка: Шулаев Александр Васильевич
Нижний Тагил, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1982
Сын: Шулаев Василий
Отец ребёнка: Шулаев Александр Васильевич
Снежинск
Смерть
19.06.2000
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Челябинская область, Россия