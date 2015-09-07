Седов Николай
Место рожденияАстрахань, Астраханская область, Россия
Дата рождения09.05.1926
Дата смерти07.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926
Отец: Седов Никифор
Мать: Седова Екатерина
Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1951
Дочь: Дмитриева Ольга
Мать ребёнка: Седова Мария
Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1954
Дочь: Шулаева Екатерина
Мать ребёнка: Седова Мария
Россия
Смерть
07.09.2015
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Челябинская область, Россия