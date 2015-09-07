Седов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Николай

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Место рождения

Астрахань, Астраханская область, Россия

Дата рождения

09.05.1926

Дата смерти

07.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926

Отец: Седов Никифор

Мать: Седова Екатерина

Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1951

Дочь: Дмитриева Ольга

Мать ребёнка: Седова Мария

Астрахань, Астраханская область, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1954

Дочь: Шулаева Екатерина

Мать ребёнка: Седова Мария

Россия
Смерть
07.09.2015
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Челябинская область, Россия
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