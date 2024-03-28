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Чистяков Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1856

Отец: Чистяков Иван Ефимович

Мать: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Чистяков Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Чистяков Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
10.09.1878

Дочь: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
17.01.1881

Дочь: Чистякова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
03.12.1881

Сын: Чистяков Николай Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
03.12.1881

Сын: Чистяков Антон Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Чистяков Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
30.03.1886

Сын: Чистяков Ефим Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
06.07.1888

Дочь: (Чистякова) Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
16.06.1889

Дочь: Сергеева (Чистякова) Агрипина Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
21.12.1891

Дочь: (Чистякова) Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
14.07.1893

Дочь: (Чистякова) Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
16.11.1894

Сын: Чистяков Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Рождение ребёнка
26.03.1897

Дочь: (Чистякова) Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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