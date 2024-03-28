Чистяков Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Чистяков Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Сын: Чистяков Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Дочь: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Дочь: Чистякова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Сын: Чистяков Николай Иосифович
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Сын: Чистяков Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Дочь: (Чистякова) Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Дочь: Сергеева (Чистякова) Агрипина Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Дочь: (Чистякова) Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Дочь: (Чистякова) Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Сын: Чистяков Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна
Дочь: (Чистякова) Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна