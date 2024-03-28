Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1903
Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Алешкова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович
Рождение ребёнка
02.06.1908
Сын: Алешков Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Алешков Александр Федорович
Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович
Смерть
Неизвестно