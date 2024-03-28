Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1878

Отец: Чистяков Иосиф Иванович

Мать: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешков Федор Никандрович

Рождение ребёнка
23.04.1903

Сын: Алешков Степан Федорович

Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Алешкова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович

Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Алешков Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович

Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Алешков Александр Федорович

Отец ребёнка: Алешков Федор Никандрович

Смерть
Неизвестно

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