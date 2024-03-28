Алешков Федор Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1903
Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Алешкова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна
Рождение ребёнка
02.06.1908
Сын: Алешков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Алешков Александр Федорович
Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна
Смерть
Неизвестно