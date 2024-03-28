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Алешков Федор Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
23.04.1903

Сын: Алешков Степан Федорович

Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Алешкова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Алешков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Алешков Александр Федорович

Мать ребёнка: Чистякова (Алешкова) Надежда Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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