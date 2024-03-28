Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти17.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Чистяков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Сын: Чистяков Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Сын: Чистяков Емельян Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Дочь: Чистякова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Дочь: Чистякова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Дочь: Балахнина (Чистякова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Дочь: Унжакова (Чистякова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Сын: Чистяков Василий Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Дочь: (Чистякова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Дочь: (Чистякова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Дочь: (Чистякова) Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович