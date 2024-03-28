Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
18.03.1834

Сын: Чистяков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
18.08.1835

Сын: Чистяков Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
01.08.1836

Сын: Чистяков Емельян Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
15.01.1838

Сын: Чистяков Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
20.08.1839

Дочь: Чистякова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чистякова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
31.01.1841

Дочь: Балахнина (Чистякова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Унжакова (Чистякова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
10.05.1847

Сын: Чистяков Андрон Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
20.02.1849

Сын: Чистяков Василий Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
21.05.1850

Сын: Чистяков Иван Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
08.12.1851

Дочь: (Чистякова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
02.12.1852

Дочь: (Чистякова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
22.07.1854

Дочь: (Чистякова) Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
07.09.1856

Сын: Чистяков Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Ефимович

Смерть
17.10.1894

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