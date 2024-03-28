Чистяков Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти12.07.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Чистяков Ефим Никитич
Мать: Чистякова Елена
Сын: Чистяков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Сын: Чистяков Варфоломей Иванович
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Сын: Чистяков Емельян Иванович
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Дочь: Чистякова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Дочь: Чистякова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Дочь: Балахнина (Чистякова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Дочь: Унжакова (Чистякова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Сын: Чистяков Василий Иванович
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Дочь: (Чистякова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Дочь: (Чистякова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Дочь: (Чистякова) Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна