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Чистяков Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чистяков Ефим Никитич

Мать: Чистякова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
18.03.1834

Сын: Чистяков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
18.08.1835

Сын: Чистяков Варфоломей Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
01.08.1836

Сын: Чистяков Емельян Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
15.01.1838

Сын: Чистяков Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
20.08.1839

Дочь: Чистякова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чистякова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
31.01.1841

Дочь: Балахнина (Чистякова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Унжакова (Чистякова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
10.05.1847

Сын: Чистяков Андрон Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
20.02.1849

Сын: Чистяков Василий Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
21.05.1850

Сын: Чистяков Иван Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
08.12.1851

Дочь: (Чистякова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1852

Дочь: (Чистякова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
22.07.1854

Дочь: (Чистякова) Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
07.09.1856

Сын: Чистяков Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Чистякова (Сухорослова) Пелагея Григорьевна

Смерть
12.07.1885

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