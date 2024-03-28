Чистяков Ефим Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: (Чистякова) Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
23.10.1916
Сын: Чистяков Александр Ефимович
Мать ребёнка: Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
06.09.1919
Мать ребёнка: Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно