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Чистяков Ефим Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1886

Отец: Чистяков Иосиф Иванович

Мать: Чистякова (Комарова) Домина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: (Чистякова) Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
23.10.1916

Сын: Чистяков Александр Ефимович

Мать ребёнка: Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
06.09.1919

Сын: Чистяков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно

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