Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Ефим Иосифович

Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: (Чистякова) Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Чистяков Ефим Иосифович

Рождение ребёнка
23.10.1916

Сын: Чистяков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Чистяков Ефим Иосифович

Рождение ребёнка
06.09.1919

Сын: Чистяков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Чистяков Ефим Иосифович

Смерть
Неизвестно

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