Чистякова (Александрова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: (Чистякова) Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Чистяков Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
23.10.1916
Сын: Чистяков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Чистяков Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
06.09.1919
Отец ребёнка: Чистяков Ефим Иосифович
Смерть
Неизвестно