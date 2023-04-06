Пушкарев Акинфей (Акинфа) Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
31.01.1816 ст.
поч. Барашек, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Пушкарев Александр Акимов
Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Васса Акимова
Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855