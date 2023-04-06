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Пушкарев Акинфей (Акинфа) Алексеев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Пушкарев Алексей Сергеев

Мать: Пушкарева Марья (Марфа) Калинина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1816 ст.

Жена: Пушкарева Стефанида Космина

поч. Барашек, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Пушкарев Александр Акимов

Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Васса Акимова

Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Пушкарев Федор Акимов

Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Пушкарев Венедикт Акимов

Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида Космина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1855
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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