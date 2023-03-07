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Пушкарев Александр Акимов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Пушкарев Акинфей (Акинфа) Алексеев

Мать: Пушкарева Стефанида Космина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Афанасья Александрова

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марья Александрова

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Васса Александрова

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пушкарев Иван Александров

Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Анна Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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