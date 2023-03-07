Пушкарев Александр Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Афанасья Александрова
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марья Александрова
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Васса Александрова
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пушкарев Иван Александров
Мать ребёнка: Пушкарева Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева Анна Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858