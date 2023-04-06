Пушкарев Венедикт Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ульяна Венедиктова
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Лаврентьева
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858