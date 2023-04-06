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Пушкарев Венедикт Акимов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Пушкарев Акинфей (Акинфа) Алексеев

Мать: Пушкарева Стефанида Космина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ульяна Венедиктова

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Лаврентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пушкарев Лев Венедиктов

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Лаврентьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Фекла Лаврентьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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