Пушкарева Марья (Марфа) Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева Марья (Марфа) Калинина

Пушкарева Марья (Марфа) Калинина

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1779 и 1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пушкарев Акинфей (Акинфа) Алексеев

Отец ребёнка: Пушкарев Алексей Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Пушкарев Алексей Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Пушкарев Алексей Сергеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Алексей Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close