Пушкарева Марья (Марфа) Калинина
Место рождения
Дата рожденияМежду 1779 и 1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Пушкарев Акинфей (Акинфа) Алексеев
Отец ребёнка: Пушкарев Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Пушкарев Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Мавра Алексеева
Отец ребёнка: Пушкарев Алексей Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834