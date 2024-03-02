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Колесников Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

26.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Колесников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Колесникова - Пылаева Анна (Нюся) Андреевна

Мать ребёнка: Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колесников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
18.06.1927

Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
04.03.1930

Дочь: Артамонова - Колесникова Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Колесникова - Маскаева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова - Хорькова Анастасия Мартыновна

Смерть
26.04.1981
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