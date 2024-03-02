Колесников Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти26.04.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Колесников Иван
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колесников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна
Рождение ребёнка
18.06.1927
Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна
Рождение ребёнка
04.03.1930
Рождение ребёнка
15.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1981