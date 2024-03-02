Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров-Хорьков-Кузнецов Мартын
Мать: Пигарёва Татьяна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Колесникова - Пылаева Анна (Нюся) Андреевна
Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колесников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1927
Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1930
Дочь: Артамонова - Колесникова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1932
Дочь: Колесникова - Маскаева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно