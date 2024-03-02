Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Хорькова-Кузнецова Анастасия Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров-Хорьков-Кузнецов Мартын

Мать: Пигарёва Татьяна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Колесникова - Пылаева Анна (Нюся) Андреевна

Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колесников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1927

Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1930

Дочь: Артамонова - Колесникова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Колесникова - Маскаева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Колесников Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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