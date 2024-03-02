Колесников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Колесников Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Колесникова Фекла (Фаина) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Колесников Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Колесников Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колесников Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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