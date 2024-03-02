Колесников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Колесников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Колесникова Фекла (Фаина) Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колесников Максим Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Колесников Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1903
Смерть
Неизвестно