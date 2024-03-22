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Оболенский Владимир Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.11.1869

Дата смерти

11.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1869

Отец: Оболенский Андрей Васильевич

Мать: Оболенская Александра Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.04.1896

Жена: Оболенская Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
30.03.1897

Дочь: Оболенская Александра Владимировна

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.07.1898

Дочь: Зандрок Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1900

Сын: Оболенский Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1901

Сын: Оболенский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1903

Сын: Оболенский Всеволод Владимирович

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Оболенский Лёв Владимирович

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.01.1908

Дочь: Грудинская Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.03.1910

Дочь: Кельберина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.04.1950
г. Бюсси-ан-От, Осер, Йонна, Бургундия-Франш-Конте, Четвёртая Французская республика
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