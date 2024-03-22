Оболенский Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1869
Дата смерти11.04.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1869
Бракосочетание
07.04.1896
Рождение ребёнка
30.03.1897
Дочь: Оболенская Александра Владимировна
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
25.07.1898
Дочь: Зандрок Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
12.01.1900
Сын: Оболенский Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
09.11.1901
Сын: Оболенский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1903
Сын: Оболенский Всеволод Владимирович
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Оболенский Лёв Владимирович
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
14.01.1908
Дочь: Грудинская Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
21.03.1910
Дочь: Кельберина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Оболенская Ольга Владимировна
Смерть
11.04.1950
г. Бюсси-ан-От, Осер, Йонна, Бургундия-Франш-Конте, Четвёртая Французская республика